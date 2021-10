Il Principe William bacchetta gli imprenditori: «La priorità è salvare la Terra, non il turismo spaziale»

«Gli imprenditori dovrebbero concentrarsi a salvare la Terra piuttosto che sul turismo spaziale». È quanto ha suggerito il principe William durante un'intervista con la Bbc in occasione dell'Eartshot prize, il premio assegnato a cinque vincitori ogni anno le cui soluzioni aiutano l'ambiente. Parlando dell'attuale corsa allo spazio e alla spinta a promuovere il turismo spaziale, il Duca di Cambridge ha detto che i grandi cervelli dovrebbero «cercare di riparare questo pianeta e non tentare di trovare il prossimo posto dove andare a vivere».

Ha quindi avvertito di un aumento dell'«ansia per il clima» tra i giovani. «Penso che alla fine sia ciò che mi ha convinto: è davvero cruciale concentrarsi su questo pianeta piuttosto che arrendersi e andare nello spazio per cercare di pensare a soluzioni per il futuro». William ha poi precisato di non avere «assolutamente alcun interesse» ad andare nello spazio, aggiungendo che «dovremmo porci delle domande» sul costo del carbonio dei voli spaziali. Quindi ha raccontato delle difficoltà riscontrate dal padre, il principe Carlo, quando ha lanciato l'allarme sul cambiamento climatico: «E' stata una strada difficile per lui». Il duca ha aggiunto che «sarebbe un disastro assoluto se tra 30 anni il principe George fosse seduto qui a parlare» di come salvare il pianeta.