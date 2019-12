Il principe Filippo ricoverato in ospedale a Londra

Il principe Filippo, 98enne consorte della regina Elisabetta, è stato ricoverato in ospedale nelle ultime ore. Non sono state ancora precisate le ragioni del ricovero, ma secondo Buckingham Palace si è trattato di una decisione «precauzionale» dei medici. Lo riporta la Bbc.

In una breve dichiarazione, Buckingham Palace ha dichiarato: “Il duca di Edimburgo ha viaggiato da Norfolk questa mattina all'ospedale King Edward VII di Londra per l'osservazione e il trattamento in relazione a una condizione preesistente. L'ammissione è una misura precauzionale su consiglio del medico di Sua Altezza Reale”

Si prevede - spiega The Guardian - che rimanga in ospedale per alcuni giorni. L'annuncio è arrivato quando la regina era arrivata da Londra a Sandringham, dove tradizionalmente i membri della famiglia reale si riuniscono per le festività natalizie.

Nel 2011, il Duca, allora 90enne, ricevette il trattamento per un'arteria coronaria bloccata. Fu portato all'ospedale Royal Papworth nel Cambridgeshire mentre la famiglia reale si riuniva per Natale, dopo aver sofferto di dolori al petto. Si è sottoposto a una procedura "minimamente invasiva" di stenting coronarico. L'anno seguente, perse il concerto di giubileo dei diamanti della regina dopo essere stato portato all'ospedale King Edward VII con un'infezione alla vescica.

Rimase in ospedale sotto osservazione per diversi giorni. Più di recente, nel giugno 2017, dopo una giornata trascorsa a Royal Ascot, è stato ricoverato in ospedale come misura precauzionale per il trattamento di un'infezione derivante da una condizione preesistente ed è stato dimesso dopo un soggiorno di due notti. Nel 2018, ha subito un'operazione di sostituzione dell'anca.

