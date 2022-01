Principe Andrea, la regina Elisabetta revoca al figlio i titoli militari: il caso Epstein scuote Buckingham Palace

Il caso Epstein scuote Buckingham Palace e a seguito delle polemiche insistenti attorno alla figura del principe Andrea, la regina Elisabetta ha deciso di togliere al figlio i titoli militari e i patronati reali. È una notizia clamorosa, che arriva all'indomani della decisione del giudice del tribunale di New York che ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dai legali del principe nella causa civile intentata da Virginia Giuffre. La donna accusa il terzogenito della regina di avere abusato sessualmente di lei, quando era ancora minorenne, nell'ambito dei traffici sessuali organizzati dall'ex finanziere Jeffrey Epstein. Una fonte della Famiglia Reale citata dalla Bbc ha inoltre riferito che il duca di York non potrà più usare il titolo di Sua Altezza Reale per scopi ufficiali. I titoli assegnati ad Andrea saranno redistribuiti ad altri membri della Famiglia Reale.

Il principe Andrea travolto dal caso Epstein

La rinuncia, fatta ufficialmente dallo stesso principe, ma concordata con la regina (quindi di fatto ordinata), riguarda i ruoli assegnati storicamente ad Andrea in rappresentanza della dinastia dei Windsor come patrono di associazioni caritative o culturali. Ma soprattutto i vari comandi militari d'onore, a iniziare da quello di colonnello del prestigioso reparto delle Grenadier Guards, ereditato dal defunto padre Filippo, ricoperti finora con orgoglio anche nella sua veste di veterano delle forze armate decorato per la sua partecipazione in prima linea alla guerra delle Falkland/Malvinas combattuta dal Regno Unito contro l'Argentina.

La nota

«Con l'approvazione e l'Accordo della Regina - si legge in una secca nota diffusa stasera da Buckingham Palace all'indomani della decisione della giustizia americana riguardante la prosecuzione della causa civile intentata da Veronica Giuffre nei confronti di Andrea - le affiliazioni militari e i patronati Reali del Duca di York sono stati rimessi nelle mani» di Sua Maestà. «Il Duca di York - recita ancora la nota in riferimento alla sospensione già in atto da diversi mesi del principe da qualunque attività ufficiale di rappresentanza del monarchia - continuerà a non svolgere impegni pubblici» durante la durata della causa «e si difenderà nell'ambito di questo caso come un privato cittadino».