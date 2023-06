Prigozhin, chi è il capo della Wagner: l'ex venditore di hot dog che chiama Putin «papà»

Evgenij Prigozhin.

Il "cuoco di Putin", lo chiamano alcuni. L'ex "venditore di hot dog", scherniscono altri. Ma lui, negli anni, con buona pace dei detrattori, si è guadagnato uno spazio più che significativo nell'establishment militare al servizio di Putin.

Prigozhin attacca Mosca: «Russi bombardano Wagner, ci vendicheremo». Putin apre inchiesta per ammutinamento

Evgenij Prigozhin, chi è il capo della Wagner

Il capo dei mercenari della Wagner si è guadagnato la reputazione di comandante più crudele tra coloro che guidano la feroce invasione della Russia in ucraina. E ora ha promesso di prendere tutte le misure necessarie per rovesciare la leadership militare russa a Mosca, sottolineando che le sue truppe sono pronte a «distruggere qualunque cosa» si trovi sulla loro strada. «Stiamo andando avanti e andremo fino alla fine», la minaccia mentre procede nella presa di Rostov.

Il carattere

«È motivato e di talento, e non si tirerà indietro davanti a nulla per ottenere ciò che vuole», ha detto di lui un uomo d'affari che ha conosciuto Prigozhin negli anni '90 citato dal Guardin. Per Prigozhin, ipotizzano coloro che lo conoscono, né il denaro né il potere sono stati l'unico fattore motivante (sebbene lungo la strada della sua ascesa al potere ne ha accumulati in abbondanza). Invece, dicono, è guidato dal brivido dell'inseguimento, dalla convinzione di combattere le élite corrotte per conto dell'uomo comune e dal desiderio di schiacciare i suoi rivali. Nel corso degli anni, Prigozhin si è fatto molti nemici: ex soci in affari che si sentono ingannati, generali dell'esercito che ha criticato come burocrati da scrivania e alti funzionari della sicurezza che temono che nutra ambizioni per prendere il potere politico. Ma finora ha mantenuto il favore del suo sostenitore più importante: Putin. Il presidente russo, l'uomo che chiama «Papà».

Gli inizi della carriera

Prigozhin è nato a Leningrado, l'attuale San Pietroburgo, nel 1961, nove anni dopo Putin. Suo padre è morto quando era giovane; sua madre lavorava in un ospedale. Il giovane Prigozhin fu mandato in un'accademia sportiva. Dopo la scuola ha avuto relazioni "pericolose" con ambienti criminali. Fu condannato a 13 anni di prigione e trascorse il resto del decennio dietro le sbarre, perdendo la morte di Breznev e la perestrojka di Mikhail Gorbaciov. È stato rilasciato nel 1990, mentre l'Unione Sovietica era in agonia. Tornò a San Pietroburgo. Qui ha "iniziato" con modestia, vendendo hot dog. Puntava in alto. In poco tempo possedeva una partecipazione in una catena di supermercati e nel 1995 decise che era giunto il momento di aprire un ristorante con i suoi soci in affari. Trovò Tony Gear, un amministratore d'albergo britannico che aveva precedentemente lavorato al Savoy di Londra e ora si trovava in uno dei pochi hotel di lusso di San Pietroburgo. Prigozhin ha assunto Gear per gestire prima un'enoteca, poi il suo nuovo ristorante, l'Old Customs House, sull'isola Vasilievsky di San Pietroburgo.

Prigozhin strinse una forte amicizia con il famoso violoncellista Mstislav Rostropovich, emigrato dall'Unione Sovietica negli anni '70. Quando Rostropovich ospitò la regina di Spagna nella sua casa di San Pietroburgo nel 2001, Prigozhin si occupò del catering. Rostropovich ha persino invitato Prigozhin e sua moglie a un concerto di gala al Barbican, parte delle celebrazioni londinesi del suo 75° compleanno nel 2002, secondo i registri della London Symphony Orchestra dell'elenco degli invitati per l'evento.

IL RAPPORTO CON PUTIN

A quel punto, Putin era diventato il presidente della Russia. Durante i primi anni del suo governo, a Putin piaceva spesso incontrare dignitari stranieri nella sua città natale, e a volte li portava all'Old Customs House oa New Island, una barca che Prigozhin aveva trasformato in un ristorante galleggiante. Ripercorrere le foto degli impegni ufficiali di Putin dell'epoca è come giocare a Dov'è Evgenij, con frequenti avvistamenti di Prigozhin sullo sfondo, non sorridente e non invadente.

L'ASCESA

In poco tempo, Prigozhin iniziò a vincere contratti per provvedere a importanti eventi governativi attraverso Concord, una holding che aveva fondato negli anni '90. Il passo successivo sono stati i giganteschi contratti di fornitura del governo. Nel 2012, ha preso più di 10,5 miliardi di rubli (200 milioni di dollari) di contratti per fornire cibo alle scuole di Mosca, hanno riferito i media russi, citando i record del registro finanziario russo. Nuove opportunità sono emerse quando la Russia ha annesso la Crimea nel marzo 2014 e subito dopo è intervenuta militarmente nell'Ucraina orientale. Putin ha negato che le truppe russe regolari fossero state coinvolte in entrambi i casi, nonostante una montagna di prove contrarie.

IL GRUPPO WAGNER

La rapida ascesa di Prigozhin ha iniziato a irritare alcuni funzionari del ministero della difesa, tensioni che sarebbero solo cresciute nel corso degli anni man mano che le sue operazioni si espandevano ulteriormente. Un momento chiave per Prigozhin è arrivato alla fine del 2015, quando Putin ha deciso di intervenire militarmente in Siria per sostenere il regime di Bashar al-Assad. Prigozhin vinse contratti per cibo e rifornimenti e vi inviò anche le sue truppe Wagner.

In Siria, Wagner si è affermato per la prima volta come una formidabile forza combattente, con il gruppo che ha svolto un ruolo di primo piano, anche se non riconosciuto, nell'intervento di Mosca. I combattenti di Wagner hanno operato impunemente in Siria e sono stati accusati di numerosi crimini di guerra. Poi la guerra in Ucraina. E oggi la "chiamata" alla ribellione delle sue truppe contro Mosca. E il suo futuro, è ormai chiaro, si deciderà a breve.