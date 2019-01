Accusato di molestie da una donna: prete del S.Uffizio si dimette

Il cardinale prefetto Luis Ladaria, accusato da una donna di molestie nel 2009 si è dimesso in seguito alla richiesta del capo ufficio alla Congregazione per la Dottrina della Fede padre Hermann Geissler. Il prefetto «ha accolto la richiesta», comunica l'ex Sant'Uffizio.



Geissler, 53 anni, austriaco, accusato da una donna di molestie nel 2009, «ha fatto tale passo per limitare il danno già arrecato alla Congregazione e alla sua Comunità. Egli ribadisce che l'accusa contro di lui non è vera e chiede che sia continuato il processo canonico già iniziato. Si riserva anche eventuali misure di natura legale».



Ad accusare padre Geissler è Doris Wagner, una ex suora tedesca, che ha ricordato di essere stata abusata da Geissler durante la confessione del 2009 in occasione di un evento del 27 novembre a Roma dedicato a dare voce alle donne sopravvissute agli abusi sessuali del clero. Geissler, in servizio da 25 anni alla Congregazione per la Dottrina della fede e autore di numerose pubblicazioni in ambito teologico, è stato membro della comunità religiosa Opus spiritualis Familia, nota come «l'Opera». In una breve intervista al National Catholic Reporter il 21 gennaio scorso, Doris Wagner ha dichiarato di aver riferito la condotta di Geissler alla Congregazione nel 2014 con l'aiuto di un avvocato canonico. «Ho ricevuto una risposta che affermava che padre Geissler aveva ammesso, e aveva chiesto scusa, ed era stato ammonito», ha detto. «E questo era tutto». Interpellato sulla vicenda, il portavoce vaticano Alessandro Gisotti ha dichiarato al Ncr che il sacerdote era «sotto esame da parte dei Superiori della Congregazione per la Dottrina della Fede, che si riservano il diritto di prendere le iniziative appropriate». L'abuso nel confessionale è considerato delitto tra i più gravi dalla Chiesa cattolica. Doris Wagner ha comunque denunciato di aver visto Geissler continuare nel suo ruolo in Vaticano. E in effetti il sacerdote, come capo della sezione dottrinale della Congregazione per la Dottrina della Fede, dal 15 al 18 gennaio scorsi era elencato nella delegazione dell'ex Sant'Uffizio che ha partecipato a Bangkok all'incontro con i presidenti delle Commissioni Dottrinali delle Conferenze Episcopali dell'Asia.

