Letteratura, il vincitore del premio Nobel sarà annunciato il 7 ottobre

L'atteso vincitore del Nobel della Letteratura sarà annunciato come da tradizione il primo giovedì del mese, il 7 ottobre. Salta a causa della pandemia, per il secondo anno consecutivo, la cerimonia prevista a Stoccolma in presenza per la consegna dei premi Nobel, che tradizionalmente si tiene il 10 dicembre, ricorrenza della morte di Alfred Nobel. Lo ha annunciato la Fondazione Nobel spiegando che i premiati riceveranno medaglie e diplomi nei loro Paesi, direttamente a casa. La Fondazione Nobel ha precisato che la cerimonia sarà trasmessa in televisione e in diretta streaming tramite le sue piattaforme digitali. I nomi dei vincitori di quest'anno dei Nobel per Chimica, Fisica, Medicina ed Economia, come pure il vincitore del Nobel per la Pace, verranno annunciati fra il 4 e l'11 ottobre.

APPROFONDIMENTI UDINE PAY La follia, Basaglia e la novità del cinema PADOVA PAY «Addio Nicoletta, la grande forza nella tua umanità»... EVENTI Cultura, via ai 5 appuntamenti autunnali con La Milanesiana: dal 25...

Morta Marida Lombardo Pijola, una vita al Messaggero e scrittrice di successo: aveva 65 anni

Intanto è partito il toto-Nobel tra indiscrezioni riportate dalla stampa svedese e scommesse avviate sui siti specializzato. Tra gli scrittori favoriti figurano i nomi ricorrenti da anni della canadese Anne Carson, la francese originaria dell'isola di Guadalupe Maryse Condé, il keniota Ngugi Wa Thinog'o, il giapponese Haruki Murakami, il ceco naturalizzato francese Milan Kundera, la canadese Margaret Atwood, la russa Lyudmila Ulitskaya, la statunitense Marilynne Robinson, lo spagnolo Javier Marias, il coreano Ko Un, il cinese Yan Lianke, lo statunitense Don DeLillo, la francese Annie Ernaux. Tuttavia, l'Accademia Svedese, stando semore agli articoli pubblicati dai giornali di Stoccolma, potrebbe puntare anche sull'ungherese Peter Nadas, l'albanese Ismael Kadare, il romeno Mircea Cartarescu, il francese Michel Houellebecq o l'israeliano David Grossman.