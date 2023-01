La premier neozelandese Jacinda Ardern si dimette a sorpresa. Lo ha fatto in una conferenza stampa in cui è apparsa emozionata e in cui ha utilizzato a ripetizione le parole "empatia" e "gentilezza" per descrivere il suo mandato. Ma perché lascia la guida della Nuova Zelanda? «È arrivato il momento», spiega semplicemente lei.

E a un certo punto l'effetto del suo discorso è stato straniante: poteva essere una conversazione captata dentro la cameretta di una bimba. E invece era il suo discorso alla nazione. Lei, la presidente neozelandese Jacinda Ardern che comunica in diretta le sue dimissioni. Perchè Ardern dice a un certo punto: «La mamma non vede l'ora di essere presente quando inizierai la scuola quest'anno». Poi questo concentrato privatissimo di emozioni si trasferisce dalla virtuale cameretta della figlia alla sua camera da letto, con la premier che dice in diretta al compagno Clarke Gayford: «Sposiamoci finalmente!».

Regina Elisabetta, quando la premier Neozelandese le chiese: «Come posso essere una buona madre?». E lei rispose così

E allora, è deciso: basta impegni pubblici e responsabilità per Ardern che lascia l'incarico di governo per dedicarsi di più alla famiglia. E pure perché, dice, non ne può più, è stanca.

«Non ho più abbastanza energia», ha detto la premier. «È arrivato il momento», ha aggiunto. E giù una serie di confessioni a braccio, studiate ma comunque viscerali, emotive. C'è persino una punta di fierezza in quell' alzare bandiera bianca e dichiararsi "unfit", non più adeguati alla situazione.

Giorgia Meloni prima in Europa per consenso, quarta nel mondo davanti al presidente Usa Joe Biden

«Sono umana, i politici sono umani. Diamo tutto quello che possiamo per tutto il tempo che possiamo. Poi arriva il momento. E per me è arrivato il momento», ha detto la leader laburista.

«Me ne vado, perché da un ruolo così privilegiato derivano delle responsabilità: la responsabilità di sapere quando sei la persona giusta per guidare e anche quando non lo sei. So cosa richiede questo lavoro. E so che non ho più abbastanza energia per farlo bene. È così semplice», ha detto.

Il suo mandato di primo ministro si concluderà entro il 7 febbraio, ma Ardern continuerà a essere deputato fino alle elezioni di quest'anno.

Classe 1980, 42 anni, Ardern è diventata il più giovane capo di governo donna al mondo quando è stata eletta primo ministro nel 2017 a 37 anni. Ha guidato la Nuova Zelanda durante la pandemia di Covid-19, durante l'attacco terroristico a due moschee di Christchurch e l'eruzione vulcanica dell'Isola Bianca.

«Spero di lasciare ai neozelandesi la convinzione che si può essere gentili ma forti, empatici ma decisi, ottimisti ma concentrati. E che si può essere il proprio tipo di leader, che sa quando è il momento di andarsene», ha detto Ardern.

Progetti per il futuro? Le chiedono dopo il suo discorso commosso. «Trascorrere più tempo con la famiglia», risponde lei. Poi raccoglie i fogli e se ne va.

Assorbenti gratis in tutte le scuole della Nuova Zelanda

Andrea Giambruno, la "nuova" vita da compagno del premier Meloni: «Accudisco io la bimba. Giorgia torna alle 23 anche quando è a Roma»