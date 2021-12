Un elicottero con a bordo il capo delle forze armate indiane, il generale Bipin Rawat, è precipitato oggi nello Stato di Tamil Nadu, nel sud del Paese. Ne dà notizia l'aeronautica militare di New Delhi in un comunicato. L'elicottero, un IAF Mi-17V5 , si è schiantato vicino alla località di Coonoor, si precisa nella nota, in cui si parla di un «incidente». Non vengono aggiunti al momento altri particolari.