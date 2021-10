Povertà, più di 3 mld denutriti: il Papa invierà un messaggio per la Giornata mondiale dell'Alimentazione

Si torna a porre l'attenzione sulla fame nel mondo. Il Papa manderà un messaggio speciale alle celebrazioni che si svolgeranno il 15 ottobre, a Roma, in occasione della Giornata mondiale dell' alimentazione che ricorre il 16 ottobre. Invieranno un messaggio anche il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, e il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. Il tema della Giornata mondiale dell' alimentazione di quest'anno è accelerare la trasformazione verso sistemi agroalimentari «più efficienti, inclusivi, resilienti e sostenibili per una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore, senza lasciare indietro nessuno».

Business 20, Fao: per combattere fame serve sistema inclusivo. Qu Dongyu mette in guardia su una ripresa squilibrata tra Paesi

«Celebrare la Giornata mondiale dell' alimentazione non è mai stato così importante come quest'anno scrive la Fao-. Più di 3 miliardi di persone -quasi il 40% della popolazione mondiale - non può permettersi un' alimentazione sana. Ancor più urgente appare il bisogno di cambiare il nostro modo di produrre e consumare il cibo e di creare sistemi alimentari più resilienti, inclusivi e robusti, capaci di fare la differenza nella vita delle persone e a livello di mezzi di sussistenza».