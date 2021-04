Portogallo, 96 contagi e zero decessi da Covid nelle ultime 24 ore

In Portogallo non si sono registrati decessi da Covid nelle ultime 24 ore per la prima volta in quasi nove mesi. E' stato annunciato dalle autorità sanitarie, mentre il paese esce da un lockdown di due mesi. Lo stato iberico ha registrato un totale di 16.965 morti dall'inizio della pandemia la scorsa primavera e 834.638 casi, lunedì le nuove infezioni erano 96.

APPROFONDIMENTI COVID Variante indiana, Abrignani (Cts): «Preoccupante ma non... COVID Scariants, la psicosi per le varianti del Covid diventa un... VARIANTI Variante indiana, Lopalco: «Non altera misure Italia né... VISITE GUIDATE E PRIMO GIORNO DI RIAPERTURA PER LA GALLERIA BORGHESE ( FOTOSERVIZIO DI FRANCESCO TOIATI ) Visite guidate e primo giorno di riapertura per la Galleria Borghese MONDO India al collasso, un milione di contagi Covid in tre giorni:...

Gran Bretagna, riparte il turismo: da domani consentiti viaggi tra gli stati

Il Portogallo ha iniziato a revocare le restrizioni a marzo e da allora ha riaperto alcune scuole, ristoranti, caffè all'aperto, musei e parrucchieri. Il 9 aprile, il segretario ai trasporti del Regno Unito Grant Shapps ha annunciato una tabella di marcia per la ripresa dei viaggi internazionali che potrebbe permettere agli inglesi viaggiare all'estero già dal 17 maggio.

Covid, dalla Gran Bretagna agli Usa, tutti i paesi che eliminano le restrizioni per favorire turismo e attività

Em direto: Situação Epidemiológica da Covid-19 em Portugal https://t.co/54FDJ7ISW1 — República Portuguesa (@govpt) April 27, 2021

Anche il piano vaccinale sembra procedere bene per il paese iberico: circa il 20% dei 10 milioni di abitanti sono vaccinati con una dose di un vaccino mentre il 7% ha ricevuto due dosi. Mentre oltre il 90% delle persone di età pari o superiore a 80 anni è stato vaccinato con almeno una dose. Il segretario di Stato per la salute Diogo Serras Lopes ha affermato lunedì che il Portogallo potrebbe ottenere l'immunità di gregge verso l'inizio dell'estate.