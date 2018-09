© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stavaa bordo della sua, priva di, ed è stato fermato dalla polizia che l'ha 'beccato' in un momento di distrazione. Un automobilista, infatti, invece di concentrarsi al volante era, ma non per fare una chiamata, mandare un messaggio o leggere un'informazione.Gli agenti, come rivelano le stesse forze dell'ordine, hanno 'pizzicato' l'uomo che, mentre guidava, usava anche il proprio, appoggiato sul cruscotto dell'auto, per guardare un. Incredibile, ma vero: come riporta Metro.co.uk , l'episodio è avvenuto a, città del South Yorkshire, in Gran Bretagna.«Incredibile, quando abbiamo fatto quella scoperta non avevamo parole», hanno affermato i poliziotti che hanno fermato l'uomo. La Mazda 6, di colore blu, è statadagli agenti in quanto sprovvista di certificato assicurativo. Anche se, almeno in questo caso, non era certo questa l'infrazione più bizzarra.