Usa, muore un secondo poliziotto dopo l'assalto a Capitol Hill. La polizia: «Non era in servizio»

È morto un secondo poliziotto, a Washington. Si chiamava Howard Liebengood, e la sua morte arriva dopo quella di Brian Sicknick, il 42enne che il 7 gennaio è stato ferito durante gli scontri con i manifestanti pro Trump, al Campidoglio Usa. Liebengood aveva 51 anni ed era in servizio a Capitol Hill dal 2005: era assegnato alla divisione del Senato e suo padre era stato capo ufficiale della sicurezza del Senato nel biennio 1981-1983. Della sua morte, però, non sono state chiarite le cause, anche se le forze dell'ordine hanno sottolineato che Liebengood non era in servizio, al momento degli scontri tra la polizia e i manifestanti che tentavano di impedire la vittoria di Joe Biden: alcuni pensano che possa trattarsi di un suicidio.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Schwarzenegger con la spada di Conan accusa Trump: «Il peggior... LE PROTESTE Proteste a Portland in Oregon MONDO Capitol Hill, il momento in cui viene colpita mortalmente la...

Usa e Trump, il Congresso lancia l'impeachment lampo: si temono ancora attacchi

The U.S. Capitol Police just announced the tragic death of Officer Howard Liebengood - for whom I mourn. Our officers need more than gratitude. They need authentic, capable leadership and meaningful support, and I call on my colleagues to join me demanding it immediately. — Rep. Dean Phillips 🇺🇸 (@RepDeanPhillips) January 10, 2021

Nel frattempo sono arrivate le condoglianze da alcune personalità politiche, fra cui il repubblicano Dean Phillips: «La U.S. Capitol Police ha appena annunciato la tragica morte dell'agente Howard Liebengood - per il quale sono in lutto», ha scritto Phillips su Twitter. Poi ha continuato: «I nostri ufficiali hanno bisogno di più della gratitudine. Hanno bisogno di una leadership autentica, capace di un sostegno significativo, e invito i miei colleghi ad unirsi a me per chiederlo immediatamente».

Ultimo aggiornamento: 11 Gennaio, 08:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA