Beve birra in spiaggia: presa a pugni e arrestata dalla polizia

La volevano arrestare per aver consumato alcol illegalmente in spiaggia e ha cercato di resistere, ma di tutta risposta ha ricevuto due violentida parte di uno deiintervenuti per bloccarla. La protagonista della vicenda, avvenuta nella città diè una ventenne di Philadelphia, A spiegare l'accaduto è Fox10 . La donna ha cercato di resistere all'arresto, rifiutandosi di alzarsi e di farsi condurre in commissariato dagli agenti intervenuti per arrestarla. A scatenare l'ira degli agenti, stando a quanto riportato dalle autorità, sarebbe stato uno. I poliziotti, nel tentativo di fermare e identificare la donna, l'hanno prima bloccata sulla sabbia e poi sono passati alle maniere forti. La ragazza, in un primo momento, rifiutava di alzarsi e di fornire la propriaIl caso ha sollevato una serie di polemiche sui metodi delle forze dell'ordine nei vari stati. La polizia di Wildwood ha annunciato che i due agenti al momento sono stati destinati ad un altro incarico, in attesa del resoconto ufficiale dell'indagine interna avviata in merito all'episodio. La giovane, invece, è ora accusata di aver infranto le leggi locali sull'uso di alcol nei luoghi pubblici e di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.