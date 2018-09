La polizia riceve in dono 45 scatole di banane, ma all'interno c'erano 540 pacchi di coca

di Giampiero Valenza

Un madornale errore fatto sbagliando regalo, o un tentato contrabbando di droga direttamente in prigione? Fatto sta che in Texas il Dipartimento di giustizia criminale dello Stato ha ricevuto nei giorni scorsi un dono davvero speciale: 2 pallet con 45 scatole che avrebbero dovuto contenere solo. Magari un po’ più mature del solito, ma pur sempre banane, pronte per essere date ai detenuti del carcere Wayne Scott di Angleton.I pacchi avevano una consistenza sospetta, così gli agenti doganali sono andati più a fondo. E qui, la sorpresa: sotto i primi caschi di banane hanno trovato, per un totale di poco meno di 18 milioni di dollari di valore. «A volte, la vita ti dà i limoni. A volte ti dà le banane. E a volte ti dà qualcosa che non ti aspetteresti mai», scrive il Dipartimento di giustizia criminale del Texas sulla propria pagina Facebook.