Pitone gigante divora donna di 50 anni: il corpo ritrovato ancora vestito nella pancia del rettile. Choc in Indonesia

Farida, mamma di quattro figli, era scomparsa giovedì scorso dopo essersi recata al mercato locale a Kalempang, in Indonesia. pitone di sei metri. Un gruppo di cacciatori della zona aveva visto il rettile nel sottobosco con un enorme rigonfiamento nello stomaco e, temendo il peggio, hanno deciso di ucciderlo e tagliare lo stomaco del serpente con un machete. La scoperta è stata macabra. Farida era tra le viscere del rettile che, secondo una prima ricostruzione, le aveva morso una gamba prima di attorcigliarsi attorno a lei, soffocandola e poi inghiottendola a partire dalla testa.

Pitone di 7 metri ingoia una donna, la scoperta choc del marito: il corpo intatto nella pancia dell'animale, le foto incredibili

L'allarme e i precedenti

Suardi Rosi, capo del villaggio, ha dichiarato: «È stata portata a casa sua prima di essere sepolta. Una cosa del genere non è mai ssuccessa nella nostra zona. Abbiamo avvertito tutti di fare attenzione quando camminano nel bosco. Le donne dovrebbero essere accompagnate da qualcuno». Incidenti simili sono considerati estremamente rari, ma diverse persone sono morte in Indonesia negli ultimi anni dopo essere state inghiottite intere dai pitoni. L'anno scorso, i residenti nel distretto di Tinanggea nel Southeast Sulawesi hanno ucciso un pitone di otto metri, che è stato trovato mentre mangiava un contadino in un villaggio. Nel 2018, una donna di 54 anni è stata trovata morta all'interno di un pitone di sette metri nella città di Muna, nel Southeast Sulawesi. E l'anno precedente, un contadino nel West Sulawesi è scomparso: si è poi scoperto che era stato mangiato vivo da un pitone di quattro metri in una piantagione di palma da olio

Tragedy struck the village of Kalempang, Indonesia, on June 6, 2024. Farida, a 50-year-old woman, vanished while in the nearby forest.



A search party formed by local men ventured into the woods in the following days. Their search led them to a massive, 20-foot python.



L’ultimo caso documentato di un essere umano mangiato da un pitone risale al 2022, sempre in Indonesia. In quel caso, Jahrah, 54 anni, scomparve mentre lavorava in una piantagione nella provincia di Jambi prima che la gente del posto, inorridita, trovasse un pitone gigante disteso in una radura tra gli alberi con un grande rigonfiamento nella pancia due giorni dopo, il 23 ottobre.