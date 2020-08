Svizzera, pioggia di cioccolato per un difetto dell'impianto della Lindt

È Olten, una cittadina svizzera di poco meno di 20 mila abitanti tra Zurigo e Basilea, la città del cioccolato. Infatti, per un errore della vicina fabbrica della Lindt&Sprüngli, è piovuto cacao dal cielo. A causa di un difetto nell'impianto di aerazione della struttura, legata alla tostatura delle fave di cacao, è stata lanciata in aria una parte della polvere di cioccolato.

La conferma della pioggia insolita è stata datta dalla stessa azienda, che ha anche spiegato come questa polvere sia del tutto innocua, sia per le persone sia per l'ambiente. Inoltre, l'azienda ha detto di essere pronta a farsi carico delle eventuali spese di pulizia. Oggi, a Olten, non piove però più cacao. L'impianto è stato riparato. Gli appassionati del cioccolato se ne facciano una ragione.

Ultimo aggiornamento: 14:41

