Pilota ha un malore durante il volo, un passeggero lo sostituisce: era un capitano di un'altra compagnia

Un pilota ha accusato un malore durante un volo di mercoledì interno agli Usa della Southwest Airlines, decollato da Las Vegas diretto a Columbus, in Ohio. L'uomo si è sentito male e ha dovuto abbandonare i comandi facendo scattare l'avviso di emergenza. Fortunatamente, a bordo era presente un comandante di un'altra compagnia aerea. Quest'ultimo, fuori servizio, ha immediatamente sostituito il pilota facendo inversione di rotta per tornare a Las Vegas così da poter porre le cure al piolta.

Il doppio soccorso

«Il capitano si è sentito male non può proseguire il viaggio. È nella parte posteriore dell'aereo in questo momento con un assistente di volo, ma dobbiamo portarlo immediatamente su un'ambulanza», ha avvertito l'uomo alla torre di controllo. Una volta atterrato, un equipaggio di riserva ha preso il controllo del volo per proseguire il viaggio verso Columbus dove l'aereo è atterrato senza altri problemi (ritardo escluso).

Ma non è finita qui. Appena il pilota si è sentito male, gli assistenti hanno chiesto se ci fosse un medico o un infermiere e a quel punto si è presentata una passeggera che ha prestato le prime cure. «È una procedura standard per i nostri equipaggi di volo richiedere assistenza al personale medico in viaggio durante eventi medici in volo che coinvolgono i clienti, questa situazione ha coinvolto uno dei nostri dipendenti», ha affermato la compagnia aerea, spiegando: «Un pilota accreditato di un'altra compagnia aerea, che era a bordo, è entrato in cabina e ha assistito con le comunicazioni radio mentre il nostro secondo pilota ha preso il comando del velivolo».