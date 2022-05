Petrolio russo, l'Ungheria boccia la proposta Ue sull'embargo. E slitta il sesto pacchetto di sanzioni: nessun accordo

L'Ungheria pone il veto e non sosterrà la proposta dell'Ue per un embargo graduale sul petrolio russo così come è stata presentata. Lo ha riferito il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, spiegando che Budapest non vede «alcun piano o garanzia su come una transizione» dal petrolio russo «potrebbe essere gestita sulla base delle proposte attuali e su come sarebbe garantita la sicurezza energetica dell'Ungheria». A quanto si è appreso, Ungheria e Slovacchia hanno chiesto, a fronte di una possibile deroga per loro fino alla fine del 2023, di avere più tempo prima di interrompere il flusso del petrolio che arriva loro dalla Russia.

Slitta sesto pacchetto sanzioni

Nessuna decisione del Consiglio Ue sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. La riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 (Coreper) è terminata senza un'intesa sulle proposte presentate dalla Commissione anche a causa del poco tempo a disposizione per approfondirne i contenuti. Il Coreper tornerà a riunirsi nei prossimi giorni, forse già domani.

Ungheria e Slovacchia chiedono tempo

L'Ungheria e la Slovacchia hanno chiesto oggi di avere più tempo prima di interrompere il flusso del petrolio che arriva loro dalla Russia. Secondo quanto si è appreso, anche la Repubblica Ceca avrebbe chiesto maggiori garanzie per quanto riguarda il periodo transitorio per l'applicazioni delle sanzioni Ue sul petrolio russo. Il tema è stato affrontato nel corso della riunione dei rappresentanti permanenti dei 27, il Coreper. Nel documento inviato stanotte ai governi nazionali, la Commissione ha proposto che Budapest e Bratislava abbiano tempo fino alla fine del 2023 per rendere operativo lo stop al petrolio russo.

La Bulgaria si allinea a Ungheria e Slovacchia

«Dal punto di vista puramente tecnologico, la Bulgaria può fare a meno del petrolio russo, ma ciò aumenterebbe notevolmente il costo dei carburanti nel Paese. Pertanto, se la Commissione europea consente eccezioni dell'embargo petrolifero, anche la Bulgaria eserciterà il diritto di chiederle». Lo ha affermato oggi il ministro delle Finanze bulgaro Assen Vassilev in un'intervista al settimanale di Sofia Kapital, riferendosi alle esenzioni previste per Ungheria e Slovacchia. La Bulgaria dipende per oltre il 90% dal petrolio russo.

Petrolio, il prezzo accelera

Il prezzo del petrolio accelera sulla prospettiva di un embargo sul greggio russo e il Brent, estratto nel Mare del Nord e quotato a Londra, si avvicina a 109 dollari al barile. Il petrolio di riferimento europeo guadagna il 3,7% portandosi a 108,87 dollari. Anche il Wti americano registra un aumento del 3,7% a 106,26 dollari.