Per un video sui social tiene in mano un pesce pietra, il più velenoso del mondo

Un australiano si è filmato mentre teneva sul palmo della mano un pesce pietra, uno dei pesci più velenosi del pianeta e potenzialmente letale anche per l'uomo.

L'autore del video, pubblicato su TikTok, sostiene di essere inciampato e aver inavvertitamente schiacciato il pericoloso animale mentre camminava su una spiaggia australiana, senza tuttavia specificare il luogo preciso.

Nelle immagini si può vedere come il protagonista della registrazione solleva la creatura marina facendo attenzione a evitare il contatto con la sua pinna dorsale, le cui spine sono estremamente pericolose.

Il pesce pietra, noto come Synanceia horrida, abita le regioni costiere dell'Indo-Pacifico in acque poco profonde ed è chiamato così per la sua capacità di mimetizzarsi acquisendo l'aspetto di una roccia.

La sua potente neurotossina, che si trova nelle ghiandole ipodermiche vicino alla base delle spine, è il più mortale tra i veleni per pesci conosciuti, al punto che il suo morso, se non trattato, può causare la morte.

