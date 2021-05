Detroit, trovato un pesce di 100 anni: «Un mostro fluviale, lo abbiamo liberato»

Un vero mostro fluviale. Così l'hanno definito gli scienziati il pesce gigante trovato nel fiume Detroit, Stati Uniti, e che si ritiene abbia più di 100 anni. Si tratta di una femmina di storione di lago che misura più di 2 metri e pesa ben 108kg. È stato catturato dal personale dell'Alpena Fish and Wildlife Conservation Office, che ha trovato il pesce ad aprile. Gli esperti ritengono che sia uno dei più grandi storioni di lago mai registrati negli Stati Uniti e, in base alla circonferenza e alle dimensioni della creatura, hanno affermato che si presume sia una femmina e abbia più di 100 anni. «Probabilmente si è schiusa nel fiume Detroit intorno al 1920 - ha scritto su Facebook l'Alpena Fish and Wildlife Conservation Office –, quando Detroit divenne la quarta città più grande d'America».

La specie - Lo storione di lago è un pesce d'acqua dolce che vive nel Nord America, dalla baia di Hudson e attraversa i corsi d'acqua del fiume Mississippi. Le creature che si muovono lentamente, che preferiscono gli habitat di sabbia o ghiaia sul fondo di laghi o letti di fiumi, percorrono i fiumi durante la stagione della deposizione delle uova. Lo storione maschio ha una durata di vita compresa tra 50 e 60 anni, ma una femmina può vivere fino a 150 anni, secondo l'US Fish & Wildlife Service.

Now that's how you take a fish photo! The Alpena Fish & Wildlife Conservation Office crew caught this 240lb, 6' 10" female lake sturgeon in the #DetroitRiver. She is likely 100+ years old! After processing, she was quickly released into the river. Photo by Jason Fischer/USFWS. pic.twitter.com/qNlBbdZaSV

— U.S. Fish and Wildlife (@USFWS) May 3, 2021