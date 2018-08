Perù, si sentono male al banchetto dopo il funerale: 10 morti su 50 invitati

di Federica Macagnone

Dopo aver partecipato al funerale di un loro compaesano erano andati tutti al banchetto previsto dopo le esequie, pensando di essersi lasciati alle spalle la parte più dolorosa della giornata. Si sbagliavano: quello che avevano vissuto era solo l'inizio di un incubo, il peggio doveva ancora arrivare. Dopo essersi rifocillati con carne e bevande preparate da un ristoratore del loro villaggio di San Jose de Ushua, in Perù, alcuni di loro hanno cominciato a sentirsi male a catena: prima uno, poi l'altro, a catena oltre cinquanta persone hanno finito per rotolarsi in terra in preda a una nausea devastante e a fortissimi dolori di stomaco. Una situazione surreale che ha richiesto l'intervento immediato di medici e paramedici che hanno trasportato diverse persone all'ospedale locale, mentre molte altre sono state portate addirittura in aereo in un ospedale della capitale Lima.Alla fine il bilancio è stato pesantissimo: dieci morti tra i 12 e i 78 anni (tra cui due figli dell'uomo che era stato appena seppellito) e decine di intossicati, tra i quali una bimba di due anni, una donna incinta e il sindaco del villaggio: 21 di loro sono in gravi condizioni. L'intossicazione che ha provocato la tragedia, ha detto il ministro della Sanità Silvia Pessah, sembra dovuta alla presenza di organofosfati (sostanze chimiche utilizzate nei pesticidi) nelle pietanze o nelle bevande ingerite dalle vittime. Sulla vicenda è stata ovviamente aperta un'inchiesta: in attesa degli esiti delle autopsie e di altri test, l'ipotesi prevalente è che il ristoratore abbia conservato quegli alimenti in contenitori riciclati che prima contenevano pesticidi, contaminando così il cibo.Non è il primo caso di questo tipo che si registra nell'area peruviana: meno di un mese fa centinaia di studenti erano rimasti intossicati dopo aver fatto colazione in 12 scuole della provincia di Cañete: l'azienda che si occupa della preparazione dei pasti per i vari istituti è stata ovviamente denunciata e sta affrontando una durissima azione legale.