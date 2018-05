Cina, Peppa Pig censurata da Internet: «Troppo sovversiva»

Peppa Pig, la maialina protagonista di un celebre cartone animato britannico per bambini, è stata censurata da una piattaforma internet in Cina, anche se viene ancora trasmessa in televisione. Lo riferisce il Global Times. Peppa Pig viene accusata di creare dipendenza nei bambini, ma soprattutto di essere diventata l'icona «sovversiva» di una gioventù «antisociale e inattiva». Circa 30 mila episodi con l'hashatag #PeppaPig sono stati rimossi dalla popolare piattaforma Douyin. Allo stesso tempo, scrive il Global Times, è cominciata a circolare una lista di contenuti banditi dalla Douyin, tra cui nudi, uomini travestiti da donne, esibizioni di armi da fuoco, sermoni religiosi e altri. Il cartone, sbarcato in Cina negli anni 2000 con alcuni episodi tradotti in mandarino, è diventato molto popolare tra gli adolescenti e i giovani adulti verso la fine del 2017, grazie alla commercializzazione di tatuaggi, magliette, tazze, orologi con l'immagine della famosa maialina.

