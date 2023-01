In pensione a 82 anni grazie alla raccolta fondi: aveva lasciato il lavoro per accudire l'ex marito della moglie

Un cassiere di 82 anni è finalmente riuscito a ritirarsi grazie a una raccolta fondi promossa dopo che un suo video è diventato virale su TikTok: nel filmato l'anziano Warren Marion lavorava alla cassa con non pochi affanni. Il video è stato postato da un TikToker che si trovava nel Maryland, negli Stati Uniti.



Chi è Warren Marion?

Warren Butch è un veterano di guerra. Dopo il congedo militare ha lavorato come meccanico per la catena statunitense General Motors, ma si è ritirato per prendersi cura del primo marito della moglie di cui era amico. Dopo la morte dell'uomo, si è preso cura di sua moglie che è morta poco dopo. A quel punto però l'anziano si era reso conto che i soldi per le medicine e per andare in pensione non erano abbastanza e così ha deciso di vivere una nuova esperienza come cassiere di un supermercato.



La raccolta fondi

Il filmato del veterano Warren «Butch» Marion, mentre era al lavoro presso il megastore americano Walmart è diventato virale a dicembre. A postare il video è stato il TikToker Rory McCarty.

Warren Marion, veterano di guerra, fino a qualche g. fa lavorava ancora come cassiere in supermarket del Maryland, alla "tenera" età di 82anni! Il tiktoker Rory McCarty ha organizzato raccolta fondi x permettergli di andare in pensione! E son pure fieri!https://t.co/Vr2WjqbK4K pic.twitter.com/2gbzOHxnqP — Claudio Monge op (@galatacla) January 15, 2023

Con l'aiuto dei suoi seguaci, Rory ha istituito un GoFundMe per raccogliere fondi per la pensione di Mr. Marion. Da allora sono stati raccolti circa 108.682 dollari.



«Ero stupito nel vedere questo uomo anziano lavorare a 82 anni per turni di otto o nove ore. Volevo aiutare questo veterano della Marina a vivere il resto dei suoi anni viaggiando per vedere i suoi figli in Florida» ha spiegato Rory ha presentato al signor Marion un assegno di quasi 109 mila dollari. Ora «Butch» potrà finalmente andare in pensione e godersi i suoi nipotini.