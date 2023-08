Va in pensione a 90 anni senza aver fatto un giorno di malattia o di permesso: Melba dopo 72 anni di lavoro è l'impiegata più famosa del Texas

Più che l'impiegata dell'anno, Melba Mebane dovrebbe essere definita l'impiegata del secolo. La donna, infatti, si è licenziata a 90 anni dai grandi magazzini Dillard's, dopo 74 trascorsi a lavorare ogni giorno, senza prendersene neanche uno di malattia o di permesso.

Il suo impegno e la sua costanza nel lavoro l'hanno resa l'impiegata più famosa e anziana del Texas.

La storia di Melba Mebane

Era il 1949 quando Melba Mebane, all'epoca 17enne, iniziò a lavorare come addetta all'ascensore al Dillard's di Tyler, in Texas.

Successivamente fu promossa al reparto cosmetici, dove ha trascorso i successivi 74 anni.

«Mebane è stata un punto di riferimento nel nostro centro commerciale. Si è presentata a lavoro ogni giorno puntuale, con un sorriso sul viso, regalando positività a tutti i clienti - racconta a Fox News​ il direttore James Saenz -. Non ha mai chiesto un giorno libero o di malattia».

Il suo approccio al lavoro

La sua routine di lavoro è stata puntualmente rispettata per 74 anni. Il figlio Terry Mebane ha spiegato che sua mamma usciva di casa molto presto per cercare un posto auto, «faceva brevi pause pranzo perché sapeva che proprio in quell'orario c'era una maggior affluenza nel centro commerciale», ha spiegato l'uomo.

Alcuni problemi di salute, purtroppo, l'hanno costretta a lasciare il suo lavoro e dire addio al posto per il quale ha lavorato con orgoglio, gran parte della sua vita. «Ho adorato tutti, mi è piaciuto lavorare lì», ha confessato Melba Mebane a Texas KLTV7.