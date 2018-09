Pedofilo nudo nel bagno di un ristorante con una bambina di 6 anni linciato dalla folla

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di unè accusato di aver. In un locale di Pretoria, in Sud Africa, si è assistito a una vera e propria rivolta popolare dopo che unè stato trovato senza vestiti chiuso dentro un bagno con una bambina piccola. La folla si è scagliata contro di lui dopo la denuncia della madre, ed è stato necessario l'intervento delle autorità.La mamma della piccola ha detto di aver notato che l'uomo guardava con insistenza la figlia, quando la piccola stava giocando in un parco accanto al ristorante. Poco dopo, approfittando di una distrazione della donna, l'avrebbe attirata con una scusa nel locale e portata nel bagno per avere una maggiore intimità. Secondo quanto riporta il Sun , a lanciare l'allarme è stata proprio la mamma della piccola, che non vedendola più ha chiesto aiuto ai passanti.Tutti si sono mobilitati per dare una mano alla donna disperata, fino a quando nei bagni del ristorante l'uomo non è stato trovato privo di vestiti. Insieme a lui c'era anche la bambina, in evidente stato di choc, a quel punto la folla ha perso il controllo e si sono scagliati contro il pedofilo, come riporta un video diffuso anche in rete. L'uomo è stato arrestato ed è in attesa di processo.