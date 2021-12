NEW YORK È l’ora della verità. A diciassette mesi dal rocambolesco arresto e l’inizio della carcerazione, questa mattina Ghislaine Maxwell farà il suo ingresso nella sala di tribunale di Manhattan presieduta dalla giudice Alison Nathan. La magistrata ha dieci anni in meno dell’accusata, è stata nominata da Obama, è sposata a un’altra donna e ha due figli piccoli, tutti elementi che potrebbero avere almeno un peso psicologico in un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati