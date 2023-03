Missili ipersonici Kinzhal, i Patriot per rispondere a Putin: così Kiev potrà arginare un nuovo attacco di Mosca

I Patriot per contrastare i missili ipersonici Kinzhal. È questa la risposta dell'Occidente al massiccio attacco missilistico della Russia contro l'Ucraina del 9 marzo. Accelerare quindi la fornitura di sistemi di difesa aerea a Kiev da parte di partner internazionali. Ne è convinto il vice capo dell'ufficio del presidente ucraino, Oleksiy Kuleba, che alla tv nazionale ha risposto così alla domanda se il massiccio bombardamento di ieri influenzerà ulteriori forniture di armi, in particolare il Patriot e Sistemi SAMP/T in grado di intercettare missili balistici, cosa che non sembra riuscire agli Himars già forniti dagli Stati Uniti. Lo riferisce Ukrinform.

I Patriot contro i Kinzhal

«Certamente accelererà il processo, ne sono certo. Avremo prima tutti i sistemi di difesa aerea di cui abbiamo bisogno perché il mondo intero può vedere il male che dobbiamo combattere ogni giorno. Quindi sono sicuro che gli si ritorcerà contro, contrariamente a quanto si aspetta l'esercito russo», ha detto. Kuleba ha aggiunto che la Russia cerca di spezzare lo spirito degli ucraini lanciando raffiche di missili. «Ma non saranno mai in grado di farlo. Stiamo combattendo per la nostra terra, la nostra vita e le nostre case», ha sottolineato.

Kiev attende

Quando i sistemi missilistici antiaerei Patriot arriveranno in Ucraina, gli ucraini lo scopriranno: ci saranno informazioni sul primo aereo nemico abbattuto. Lo ha dichiarato Yuriy Ignat, portavoce del comando dell'aeronautica delle forze armate ucraine. «Non c'è ancora, non l'ho visto. Quando ci sarà, lo saprete, quando il primo aereo nemico verrà abbattuto», ha detto Ignat parlando durante la maratona informativa nazionale. In precedenza, il Financial Times aveva riferito che uno dei due sistemi Patriot (precedentemente annunciati da Stati Uniti e Germania) era arrivato in Ucraina, ma non era ancora stato messo in funzione.

One of the two promised Patriot Air Defense Systems was delivered to Ukraine 🇺🇦 but isn’t operational yet



Both Germany 🇩🇪 and USA 🇺🇸 pledged to each deliver one Patriot System, and the Netherlands 🇳🇱 promised to send some launchers for those Patriots, reports the Financial Times pic.twitter.com/03WhObtL1d — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) March 10, 2023

Perché sono strategici per la guerra

Da quando è inziato l'inverno la strategia di attacco di Mosca si è concentrata su attacchi a infrastrutture chiave come centrali elettriche, ponti e ferrovie, mirati a mettere in ginocchio la popolazione causando continue interruzioni di elettricità e gas che costringono intere città al buio e al freddo. In quest'ottica, i missili Patriot forniti dagli Stati Uniti possono costituire un importante sistema di difesa, in grado di bloccare o rallentare questi attacchi e aiutare la resistenza della popolazione e dell'esercito.

Cosa sono

Il Patriot (MIM-104 Patriot) è un missile terra-aria statunitense per la difesa tattica di punto (una base militare, una città o una piccola provincia). Il suo nome deriva dall'acronico di “Phased Array Tracking Radar Intercept On Target”, ma il suo simbolo è un disegno di un miliziano della rivoluzione americana (patriota).

Considerato il fiore all'occhiello della difesa statunitense, il Patriot ha un raggio di azione tra 20 e 100 miglia (30 e 160 chilometri), ha lanciatori orientabili, non verticali, per missili con guida track-via missile, ovvero i missili vengono guidati con un misto di radio ed impulsi radar "phase array". Il sistema Patriot era stato sviluppato per intercettare aerei ad alta quota ed è poi stato adattato alla minaccia dei missili balistici tattici.