Covid, Cina prima al mondo a lanciare il «passaporto vaccinale»: un certificato proverà che sei immunizzato

I cinesi sono stati i primi per la pandemia Covid, e ora anche i primi a provare ad uscirne. La Cina lancia il passaporto vaccinale, primo Paese al mondo a farlo. Il certificato, digitale o cartaceo, che prova l'immunizzazione del possessore, è disponibile per i cittadini cinesi che lo richiederanno attraverso la piattaforma WeChat: il suo scopo è di «aiutare a promuovere la ripresa economica mondiale e a facilitare i viaggi oltre confine», ha spiegato il ministero degli Esteri di Pechino.

APPROFONDIMENTI TURISMO Covid, torneremo a viaggiare? Dal travel pass alle app, il piano per... IL CASO Lockdown addio, «voli e viaggi in treno solo Covid free»:... LA PROPOSTA Covid e viaggi, Ue: pass vaccinale obbligatorio. Così ci si... MONDO Israele, green pass ai vaccinati per la normalità: oltre 4... TURISTA NON PER CASO ​Le 5 cose che hanno cambiato i viaggi nel decennio che fugge L'INCUBO Coppia di blogger arrestata in Iran per aver fatto volare un drone:... MONDO Wuhan, l'Oms inizia a investigare sull'origine della pandemia...

China has also said that it'll issue "health certificates" for international travel, a sign that a health passport might be on the way. https://t.co/wkxMkvxzlN

— Elizabeth Law 思敏 (@lizzlaw_) March 7, 2021