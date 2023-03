«Il vero parmigiano nel Wisconsin, la carbonara è americana». Così il Financial Times demolisce la cucina italiana

Il parmigiano originale ora si trova solo in Wisconsin. Il panettone e il tiramisù? Sono nati al supermercato. Ah, e la carbonara l'hanno inventata gli americani. Se chi legge è arrivato fin qui, posi subito l'oggetto contundente. A stravolgere la tradizione culinaria italiana ci ha pensato il Financial Times con un'intervista ad Alberto Grandi, autore e presidente del corso di laurea in Economia e management all’Università di Parma, una delle capitali del cibo made in Italy. E lui, docente di storia dell'alimentazione, non è nuovo a provocazioni che ribaltano l'ortodossia alla quale tanti italiani sono abituati (e affezionati).

La pizza preferita degli italiani è la Margherita (anche nel freezer). La classifica completa dei gusti più apprezzati

Parmigiano, panettone e tiramisù: la polemica sulle origini

Per uscire indenni da una polemica che ha già scatenato i commenti sui social del Financial Times, bisogna andare per gradi. La provocazione nasce da un'intervista realizzata da Marianna Giusti ad Alberto Grandi, uno che ha dedicato la sua intera carriera a sfatare miti legati alla tradizione culinaria del nostro Paese basandosi sulla letteratura accademica esistente. E scomode verità non sono sempre semplici da digerire.

Come il panettone, sul quale Grandi si esprime così: «Prima del ventesimo secolo, il panettone era una focaccia sottile e dura farcita con uvetta. Era mangiato solo dai poveri e non aveva legami con il Natale. Il panettone come lo conosciamo oggi è un'invenzione industriale. Negli anni '20 Angelo Motta introdusse una nuova ricetta di impasto e diede inizio alla “tradizione” del panettone a forma di cupola. Poi, negli anni '70, di fronte alla crescente concorrenza dei supermercati, i panifici indipendenti iniziarono a produrre loro stessi panettoni a forma di cupola. Dopo un bizzarro viaggio a ritroso, il panettone è finalmente arrivato ad essere ciò che non era mai stato prima: un prodotto artigianale».

Just brilliant. We loved this piece so much we included it in today’s #FTEdit so readers without a full FT subscription can enjoy it for FREE: https://t.co/8Mkazl6qmY — Hannah Rock (@HannahRockFT) March 25, 2023

Capitolo secondo, il tiramisù: sulle origini c'è da sempre contesa tra città e regioni che si contendono il titolo di culla del dessert più famoso al mondo. Secondo Grandi è apparso per la prima volta sui libri di cucina negli anni '80 e prima il suo ingrediente principale, il mascarpone, difficilmente si trovava fuori da Milano.

Il parmigiano così come lo facevano un tempo, invece, «adesso si trova solo nel Wisconsin». «La sua storia è straordinariamente antica, ha circa mille anni. Ma prima degli anni '60, le forme di parmigiano pesavano solo circa 10 chili ed erano racchiuse in una spessa crosta nera. La sua consistenza era più grassa e morbida di quanto non lo sia oggi. La sua esatta corrispondenza moderna è il parmigiano del Wisconsin». Ma com'è possibile? Gli immigrati italiani all'inizio del ventesimo secolo, probabilmente originari della regione del Po a nord di Parma, hanno iniziato a produrlo nel Wisconsin e a differenza di quanto successo in Italia, lì la ricetta non si è mai evoluta. E il parmigiano, che in Italia è diventato nel corso degli anni un formaggio a pasta dura e dalla crosta chiara prodotto in forme giganti, nel Wisconsin è rimasto fedele all'originale.

Le proteste degli italiani: «Così fate scoppiare la guerra»

Sul profilo Instagram del Financial Times è nato un maxi dibattito. «Probabilmente questo post verrà ricordato come l'inizio della terza guerra mondiale», è il commento più cliccato. Dei quasi novecento commenti, il tenore è più o meno lo stesso: «Ma state scherzando o cosa?». Tanto che lo stesso Financial Times è stato costretto a intervenire e a spiegare che no, non è un giornale americano e quindi non avrebbe alcun interesse a promuovere la provenienza Usa di queste tradizioni.