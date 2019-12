Parigi, minaccia gli agenti con un coltello: ucciso con 5 colpi d'arma da fuoco

coltello che questa mattina ha minacciato una pattuglia di polizia nel quartiere degli affari de La Défense, alle porte di È morto l'uomo armato diche questa mattina ha minacciato una pattuglia dinel quartiere degli affari de, alle porte di Parigi . È quanto affermano fonti concordanti citate dai media francesi. Su Twitter, la Préfecture de Police si era limitata a dire che l'uomo era stato «neutralizzato», senza chiarire se fosse deceduto o meno. Fonti citate da BFM-TV avevano invece riferito che l'assalitore era stato ferito dal fuoco degli agenti ma «cosciente».

Secondo informazioni raccolte da BFM-TV, i fatti si sono svolti intorno alle 10 di questa mattina. Armato di un coltello, l'assalitore ha puntato i tre agenti che pattugliavano a piedi La Défense. Dopo l'invito a posare l'arma questi hanno aperto il fuoco sparando cinque volte. L'uomo era stato colpito ma era cosciente. A terra, precisano le fonti a BFM-TV, «aveva dichiarato agli agenti di volerli uccidere».

#LaDefense : intervention en cours des effectifs de Police.

Une homme menaçant des policiers avec une arme blanche a été neutralisé par les fonctionnaires de Police intervenants.

Evitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) 13 dicembre 2019

Situato a nord-ovest di Parigi, il quartiere degli affari de La Défense è frequentato ogni giorno da schiere di colletti bianchi, noto per la selva di grattacieli in stile Manhattan e per la 'Grande Archè fatta edificare dall'ex presidente Francois Mitterrand sulla stessa prospettiva dell'Arco di Trionfo. Insieme alla City di Londra è tra i principali quartieri degli affari d'Europa ed in passato è già finito nel mirino di progetti terroristici sventati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA