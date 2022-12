Parigi, sparatoria in un centro culturale curdo. «Due morti e quattro feriti». Fermato un uomo

Scene di panico a Parigi, dove stamattina un uomo ha aperto il fuoco in un centro culturale curdo: due morti e quattro feriti è il primo bilancio. Due dei feriti sono in condizioni gravissime, fa sapere la procura. Stamattina - secondo Le Parisien - un uomo di circa 70 anni ha aperto il fuoco contro diverse persone nel centro culturale curdo Ahmet-Kaya, al numero 16 di rue d'Enghien, nel 10° arrondissement della capitale francese. L'uomo ha fatto partire diversi colpi e alcune persone sono rimaste ferite, spiega Agence France-Press. Un negoziante di un edificio vicino, ha detto di aver sentito «da sette a otto spari in strada. Sono stati momenti di panico totale, siamo rimasti rinchiusi».

In aggiornamento