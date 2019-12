Francia, scontri a Parigi a Republique: black bloc in azione prima della partenza del corteo dei manifestanti contro la riforma delle pensioni, con cassonetti dati alle fiamme e scontri con le forze dell'ordine. I primi scontri, dunque, nel corteo parigino, appena partito e non ancora giunto a Republique. Nei dintorni della grande piazza, dove hanno preso posizione centinaia di black bloc con il volto coperto, sono in fiamme alcuni cassonetti e i pompieri stanno intervenendo. I casseur stanno lanciando sassi contro le vetrine, la situazione è sempre più tesa.

Alcune centinaia di black bloc, infatti, si sono riuniti su place de la, a Parigi , dove sta arrivando il grosso del corteo dei manifestanti. I giovani, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno già preso di mira e danneggiato alcune telecamere di operatori tv che li stavano riprendendo. La situazione, anche per il corteo di migliaia di persone che sta premendo dal boulevard de Magenta, è ora piuttosto tesa.