Parigi, rapinata gioielleria Bulgari: bottino da 10 milioni di euro, i ladri in fuga travolgono un poliziotto

Rapina da film a Parigi, dove una gioielleria Bulgari in place Vendôme è stata assaltata per un bottino di circa 10 milioni di euro. È successo intorno alle 12: un poliziotto ha aperto il fuoco contro uno dei rapinatori in fuga, che è rimasto leggermente ferito ed è stato poi fermato assieme a un complice.

Parigi, travolto un poliziotto durante la rapina

In totale, gli inquirenti sono sulle tracce di almeno sei criminali, alcuni fuggiti in auto e altri in scooter. La vettura, una Bmw grigia, nella fuga avrebbe travolto un poliziotto ed è stata poi ritrovata abbandonata nel quarto arrondissement.

