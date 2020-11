Parigi, girava con un machete nella stazione della metro: arrestato dalla polizia. Nel quartiere cecchini sui tetti

Si aggirava per il centro di Parigi con un machete. Un uomo è stato arrestato nell'XI arrondissement della capitale francese. A riferire la notizia all'Ansa sarebbero stati alcuni testimoni della scena. L'operazione sarebbe avvenuta in una stazione della metropolitiana non lontana dal quartiere del cimitero del Pere Lachaise. L'uomo si aggirava per i corridoi della stazione e il suo atteggiamento ha insospettito i passeggeri che hanno chiamato la polizia, come conferma Le Figaro.

Le strade intorno, la rue du Chemin Vert e la rue de la Folie-Méricourt, sono state immediatamente transennate, mentre tiratori scelti della gendarmeria sono saliti sui tetti dei palazzi circostanti per mettere in sicurezza il quartiere. L'uomo con il machete ha tentato di rifugiarsi in un piccolo hotel, ma è stato braccato senza opporre resistenza. Condotto in commissariato, sara visitato dai servizi psichiatrici.

