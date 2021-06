Parigi, maxi festa senza mascherine: la polizia disperde centinaia di ragazzi

Centinaia di ragazzi in festa sull'Esplanade des Invalides, a Parigi, hanno costretto la polizia all'intervento per disperdere il maxi-assembramento. I giovani si erano ritrovati per una festa senza tenere alcun conto delle normative anti-Covid ancora presenti in Francia nonostante la riapertura di bar e ristoranti dei giorni scorsi.

Les Invalides évacués sous les gaz lacrymogènes au moment du couvre-feu à 23H. pic.twitter.com/Jxw2BIeVFS — Remy Buisine (@RemyBuisine) June 11, 2021

Le immagini pubblicate sui social mostrano gruppi di giovani privi di mascherine che ballano e urlano sulla vasta piazza anche dopo l'inizio del coprifuoco alle 23:00. «Intervento in corso della polizia per porre fine a una serata di festa che riunisce diverse centinaia di partecipanti nonostante le norme sanitarie», ha twittato la prefettura intorno alle 23:30. La festa, ispirata al film americano "Project X", era stata organizzata sui social e secondo alcuni partecipanti ha attratto fino a 1.500 persone.