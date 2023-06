Esplosione a Parigi, crolla palazzo con una scuola di musica: sedici feriti, sette sono molto gravi. «Fuga di gas»

Parigi. Un'esplosione dovuta probabilmente al gas ha provocato un enorme incendio nel 5/o arrondissement di Parigi, in pieno centro, non lontano dal quartiere latino. La facciata del palazzo in fiamme è crollata e ci sarebbero diverse persone bloccate all'interno dalle macerie.

Il bilancio

La prefettura di Parigi, affermando che «al momento nessuna causa dell'esplosione è accertata», ha fornito un nuovo bilancio per il palazzo crollato: ci sono 16 feriti, di cui 7 in condizioni molto gravi.

L'edificio una scuola di musica americana

Almeno un palazzo è crollato, una densa nube di fumo nero è visibile da tutta la città. Sul posto stanno accorrendo pompieri e ambulanze. L'edificio esploso a Parigi è sede di una scuola di musica americana. A renderlo noto è Le Parisien. Tutti i vetri degli edifici vicini sono esplosi, rende inoltre noto il quotidiano, precisando che gli stabili vicini sono stati tutti evacuati.

Isolato il quartiere

I pompieri di Parigi hanno isolato tutto il quartiere dove si trova l'edificio crollato, è impossibile prendere la rue Saint-Jacques, che parte dalla Sorbona. Una ragazza che era nei paraggi al momento dell'esplosione ha testimoniato a Bfm Tv: «Non ho mai sentito niente di più forte», ha detto, aggiungendo di aver sentito «un forte odore di gas» nella zona.