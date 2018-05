Clandestino salva bimbo di 4 anni sospeso nel vuoto. Macron gli dà cittadinanza e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una tragedia evitata solo grazie al coraggio, un po' folle, di un passante. Un, nel tardo pomeriggio di sabato scorso, è statodalla morte dopo essere rimasto adi un edificio di. Un uomo è stato infatti protagonista di un'azione di altruismo e sangue freddo.Mentre i passanti temevano per le sorti del bimbo, che in quel momento era sfuggito al controllo dei genitori, l'eroico passante è stato capace difino al quarto piano e raggiungere il piccolo in pochi secondi, salvandolo da un'eventuale caduta nel vuoto. Lo riportano fonti locali come Le Parisien e internazionali come l' Independent Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ricevuto questa mattina all'Eliseo il giovane maliano immigrato sans-papier, Mamoudou Gassama, che sabato sera ha scalato un palazzo salvando un bambino di 4 anni sospeso nel vuoto. Macron ha annunciato che il giovane sarà «naturalizzato francese» e sarà arruolato nei pompieri.Gassama, 22 anni, arrivato in Francia nel settembre scorso, ha incontrato il presidente all'Eliseo, ed è stato ricevuto da solo: «tutti i suoi documenti saranno regolarizzati», ha assicurato la presidenza. Mamoudou Gassama ha ricevuto una medaglia e un diploma che attesta la «riconoscenza della Repubblica francese» per il suo gesto.Macron ha annunciato sulla sua pagina Facebook che il giovane - soprannominato ormai da tutti Spiderman per l'abilità mostrata nel salire sulla facciata del palazzo - entrerà a far parte del corpo dei Pompieri di Parigi, che sono «pronti ad accoglierlo».