Parigi, bambino di 10 anni trovato morto in una valigia. Scomparsa la madre: è ricercata

Tragedia nella periferia di Parigi. Un bambino di 10 anni è stato trovato morto all'interno di una valigia a un centinaio di metri dalla casa di famiglia. Di lui (e della madre, attualmente scomparsa e ricercata perché sospettata di omicidio) non si avevano tracce da ieri sera quando a dare l'allarme della scomparsa di entrambi era stato il padre del bimbo. Il ritrovamento ieri sera nella banlieue della capitale francese, a Ferrières-en-Brie.

Secondo i primi rilievi, sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. A fare la macabra scoperta è stato un cane dell'unità cinofila dei pompieri. La polizia sta attivamente ricercando nella zona la madre, una donna di 33 anni, che era scomparsa insieme a lui. Al momento su di lei si concentrano i sospetti per l'omicidio del bambino, che sarebbe avvenuto in casa. A segnalare la scomparsa di madre e figlio era stato il marito, ieri sera. Gli agenti e il procuratore, subito accorsi, avevano rilevato tracce di sangue nella casa.

In casa trovate tracce di sangue

La madre è sospettata di aver ucciso il figlio in casa. Nell'abitazione sono infatti state rinvenute tracce di sangue, come spiega l'emittente Bfm Tv. È stato il padre della vittima a denunciare la scomparsa da casa del figlio di 10 anni e della moglie di 33 anni. Le prime ricerche sono state avviate ieri, per poi riprendere oggi. La Bfm Tv riferisce che la coppia stava attraversando un momento difficile e che la madre è scomparsa senza portare con sé nulla.