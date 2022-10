Parigi, bambina di 12 anni trovata morta in una valigia: era scomparsa all'uscita di scuola

Orrore a Parigi. Il corpo senza vita di una bambina di 12 anni è stato ritrovato in una valigia venerdì sera, nel 19° arrondissement di Parigi. Il corpo senza vita è stato rinvenuto raggomitolato e legato dentro la valigia. Secondo la polizia, la ragazzina è stata sgozzata. È stata aperta un'indagine per "omicidio di un minore di 15 anni", affidata alla Brigade Criminelle. La Crim' , così è soprannominata, è una squadra speciale della polizia francese responsabile delle indagini su crimini come omicidi, stupri, rapimenti e aggressioni.

L'ultimo avvistamento a scuola



La studentessa, con capelli biondi di media lunghezza, indossava jeans bianchi bucati, una felpa bianca con cappuccio, una giacca senza maniche e scarpe da ginnastica bianche. Secondo le prime ricostruzioni riportate da Le Parisien, la vittima avrebbe dovuto lasciare scuola venerdì alle 15. Non vedendola tornare, sua madre si è recata alla stazione di polizia del 19° arrondissement per denunciare la sua scomparsa. Nel frattempo, suo padre, che è un custode di un edificio, ha chiamato la polizia per spiegare che una telecamera di sorveglianza l'aveva filmata mentre tornava a casa. Ma la bambina, non è mai tornata nell'appartamento di famiglia. La polizia, temendo che la giovane fosse stata rapita, ha dispiegato mezzi significativi per trovarla.

La polizia ha subito optato per un'indagine penale dopo aver scoperto elementi che facevano pensare a un rapimento nel terzo piano interrato dell'abitazione in cui vive la ragazza, in via Manin. Per esempio, sono stati trovati nastro adesivo e un taglierino che potrebbero essere stati usati per immobilizzare la vittima. Gli investigatori hanno iniziato le ricerche visionando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Hanno notato una donna sui vent'anni che camminava davanti all'edificio e trasportava con difficoltà un baule verso il suo veicolo. Lo stesso baule è stato poi ritrovato a poche strade di distanza, contenente il corpo della vittima. I fatti sono circoscritti nella zona nord-est di Parigi.





La scoperta del cadavere

Alle 23:20, un senzatetto di 42 anni ha detto alla polizia di pattuglia di aver trovato il corpo di una bambina. Nel cortile interno di un edificio, c'erano due valigie e una scatola di plastica opaca, con alcuni tessuti che nascondevano il contenuto. Dentro c'era il corpo senza vita della bambina. La vittima aveva ferite alla gola. Adesso occorre fare un'autopsia per determinare con precisione le cause della sua morte.

Quattro arresti

Quattro persone, il cui ruolo resta da definire, sono state arrestate, ha riferito una fonte giudiziaria a 20 Minutes. Sono state arrestate questa mattina a Bois Colombes (Hauts-de-Seine), alle 6 del mattino. Gli investigatori li avrebbero arrestati sfruttando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Tra queste quattro persone non c'è la donna che era stata filmata con un baule. È ancora a piede libero.