πŸŽ₯πŸ”΄πŸ‡«πŸ‡· #France : Attaque au couteau dans le secteur d' #Opera , un mort, plusieurs blessés, l'homme aurait été neutralisé par la police. #Paris pic.twitter.com/nYljWt8vEK — -β‚½ - 🠣 - 🠐 - (@PorteTonAme) 12 maggio 2018

Agression à #Paris : je salue le sang froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l’assaillant.

Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 12 maggio 2018

In tarda serata, il procuratore della Repubblica Francois Molins, in una brevissima conferenza stampa improvvisata in strada, ha annunciato che è la procura antiterrorismo ad indagare «visto che diverse persone hanno udito l'uomo gridare Allah Akbar». Si ignorano però ancora l'identità, l'attività, gli eventuali contatti che l'aggressore aveva e che potrebbero essergli stati utili per organizzare l'attacco. Un ristoratore che si è trovato proprio davanti a uno dei raid dell'aggressore - che andava e veniva nella rue Saint-Augustin, a due passi dall'Opera Garnier - ha parlato di «uno che aveva l'aria di un pazzo, di un drogato. Era pronto a tutto, a morire». Tutto è cominciato attorno alle nove, al momento in cui l'afflusso è massimo nella zona.



Un uomo solo, armato di coltello, ha cominciato ad aggredire e inseguire passanti, scelti a caso, nella rue Monsigny, poi nella rue Saint-Augustin, che va dall'Opera alla Bourse, in un succedersi di bar, caffè, bistrot, ristoranti e teatri. Immediatamente, e in gran numero, sono intervenuti i poliziotti del vicino III arrondissement. Prima con una pistola taser, poi con le armi vere, a ulteriore dimostrazione che in 3 anni di terrorismo le abitudini dei poliziotti francesi - che all'inizio erano molto più lente e prudenti - sono molto cambiate. L'uomo è caduto a terra, ed è morto pochi minuti dopo. Il panico, intanto, si era scatenato in tutta la zona, con un fuggi fuggi generale, grida, gente che si rifugiava nei bistrot e si barricava all'interno per evitare che dall'esterno il pericolo potesse raggiungerli. In molti - per un riflesso ormai fatto proprio dai parigini - si sono gettati a terra, altri si sono nascosti sotto i tavoli dei caffè. A terra sono rimaste cinque persone, una donna che è morta prima di essere trasportata all'ospedale, altri due che sono in gravi condizioni all'ospedale «Georges Pompidou», due feriti in modo non grave e altri quattro sotto shock. Il ministro dell'Interno, Gerard Collomb, si è congratulato con la polizia per «il sangue freddo e la reattività».



La Francia, dal 2015, continua a vivere sotto la minaccia terroristica. L'ultimo attacco risale al 23 marzo scorso nel sud-ovest, a Carcassonne e a Trebes, dove ha trovato la morte il gendarme-eroe Arnaud Beltrame, che si è offerto in cambio di un ostaggio in un supermercato. In questi giorni, oltre al normale schieramento di Vigipirate - il dispositivo di prevenzione nelle strade - l'allerta è alta per i ponti festivi di maggio con forte afflusso di turisti e per l'impegno militare della Francia nella coalizione militare internazionale in Siria e in Iraq.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornano il terrore e la morte ai tavoli dei bistrot di Parigi, come la sera più terribile, quella del 13 novembre 2015. Stavolta è un uomo solo, che ha gridato «Allah Akbar!» inseguendo col coltello insanguinato, lungo le stradine attorno all'Opera, fra ristoranti, bar e teatri, la folla di passanti del sabato sera. Immediata la reazione del presidente Emmanuel Macron: «la Francia paga ancora una volta il prezzo del sangue, ma non cede un millimetro ai nemici della libertà».Secondo i media francesi i feriti sarebbero almeno otto. L'assalto è avvenuto in rue Saint-Augustin, vicino all'Opera Garnier, una strada nota per i numerosi ristoranti, tutti affollati il sabato sera.A stretto giro è arrivata anche la rivendicazione dell'Isis, che attraverso il suo organo per la propaganda, Amaq, ha affermato che l'attacco è stato messo a segno da «un soldato» dello Stato islamico. L'aggressore ha accoltellato almeno cinque persone prima che la polizia - numerosissima nel centro di Parigi in questa serata di vacanza e di grande afflusso di turisti nella capitale - intervenisse: prima a quanto sembra con un taser e poi con proiettili veri. L'uomo ha affrontato gli agenti gridando «uccidetemi o vi ammazzo!», poi è crollato a terra, ed è morto pochi minuti dopo. Addosso non aveva nulla nessun documento, sembra neppure un cellulare.