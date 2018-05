L'assalitore con il coltello che ieri sera a Parigi ha ucciso una persone ferendone altre 4, si chiamava Khamzat Azimov ed era nato in Cecenia il 1 novembre 1997. Lo riferisce France 2 citando fonti dell'inchiesta. Azimov era stato naturalizzato francese nel 2010 ed era incensurato anche se schedato come a rischio radicalizzazione islamica («S») in quanto era in contatto con il marito di una donna partita per la Siria.



Sono circa 10mila gli individui che sono segnalati con la 'fiche S» perché considerati a rischio di radicalizzazione islamica o di legami con gruppi terroristici. Tra questi vi sono anche membri di gruppi di hooligan e di gruppi di sinistra o destra radicali.



LEGGI ANCHE: Paura a Parigi, passanti accoltellati: un morto e 4 feriti. Killer ucciso



L'attacco di ieri è stato subito rivendicato dall'Isis. Secondo il racconto dei testimoni l'uomo aveva barba e capelli lunghi e indossava una tuta. Era arrivato nel quartiere dell'Opera-Quatre Septembre con la metropolitana e ha cominciato a ferire le persone appena uscito dalla fermata. Stamattina sono stati arrestati i genitori dell'assalitoreoi. A riferirlo è una fonte giudiziaria francese. L'attacco di ieri è stato subito rivendicato dall'Isis.Stamattina sono stati arrestati i genitori dell'assalitoreoi. A riferirlo è una fonte giudiziaria francese.

Intanto il ministro degli Interni francese Gérard Collomb ha fatto visita in ospedale alle quattro persone ferite nell'attentato e ha assicurato che «sono fuori pericolo». Si tratta di due feriti gravi, un uomo di 34 anni che era stato trasportato d'urgenza al Georges Pompidou, e una donna di 54 anni, e due feriti in modo lieve, una 26enne e un 31enne. La persona uccisa è, invece, un uomo di 29 anni e non una donna, come riportato inizialmente. La vittima stava passeggiando in rue Monsigny quando è stato aggredito dall'assalitore con un coltello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA