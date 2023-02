Padre vince alla lotteria e si commuove: «Ora potrò comprare una lapide per mio figlio morto appena nato»

Vince alla lotteria e può permettersi di fare quello che fino ad oggi non è riuscito a fare a causa delle sue precarie condizioni economiche: mettere una lapide sulla tomba di suo figlio, morto sei anni fa quando aveva ancora pochi giorni di vita.

Vince alla lotteria e compra una lapide per il figlio

Protagonista della storia avvenuta a Hull, una città della contea East Riding of Yorkshire in Inghilterra, una padre di 48 anni. Adam Scaife ha incassato un jackpot di 35.000 sterline. Aveva perso suo figlio, anche lui si chiamava Adam, gemello di sua figlia Eve, morto a 4 giorni di vita dopo che i due fratellini erano nati prematuramente. Nonostante gli sforzi per racimolare la somma necessaria, l'uomo non è mai stato in grado di permettersi una lapide per il piccolo prima d'ora. «I gemelli sono nati prematuri di tre mesi e mezzo e Adam è morto dopo quattro giorni, ed è stato un momento davvero difficile per tutti noi. Volevamo un posto che fosse speciale e abbiamo risparmiato un po' per un posto al cimitero ma al momento è davvero difficile mantenere effettivamente i tuoi risparmi. Ma ora con questo, possiamo dargli un posto dove riposare, perché non potevamo permettercelo».