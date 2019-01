Tensione al corteo papale, ragazzino si lancia verso l'auto di Francesco

di Franca Giansoldati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PANAMA Un vivace ragazzino sbucato improvvisamente dalla folla, scavalcando le transenne che erano state messe lungo le strade di Panama, ha fatto prendere un bello spavento alla sicurezza del Papa, costringendo la macchina sulla quale viaggiava Francesco, a una improvvisa e brusca manovra non appena l'autista si è accorto che si stava avvicinando di corsa qualcuno. Le immagini riprese dalle televisioni locali fanno vedere che in pochissimi secondi il procedere del corteo si è fatto subito diverso.Quando il ragazzo si è avvicinato correndo verso la Golf papale, tenendo in mano una bandiera (i media panamensi dicono essere la bandiera del Venezuela), dalle auto che scortavano il Papa si sono aperte le portiere in corsa e sono sbucati gli uomini della sicurezza pronti ad intervenire, mentre la Golf papale si scansava dalla parte opposta. Una questione di pochi attimi, e poi tutto è rientrato nella normalità mentre il ragazzino è stato accompagnato via dagli agenti, e in aria pattugliavano gli elicotteri.