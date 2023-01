Stati Uniti, papà denuncia: «La mia ex moglie vuole castrare chimicamente nostro figlio di 9 anni»

Possibile che un bambino di nove anni possa essere castrato chimicamente? Un papà del Texas ha affermato che la sua ex moglie si era trasferita in California per castrare il loro figlio James che si identifica come una ragazza di nome Luna. Il padre si chiama Jeff Younger ed è originario del Texas. Il bambino ha detto in un video che sua madre, la pediatra Dr. Anne Georgulas, gli ha detto che era una ragazza. Inoltre, una terapista di genere che ha accompagnato James nel suo percorso ha consigliato a quest'ultimo di iniziare la transizione indossando abiti da donna per poi diventare Luna. Tutto ciò dopo che sua madre ha detto che il bambino aveva richiesto un «giocattolo da ragazza» e voleva essere uno dei personaggi femminili del film Disney «Frozen»



L'ipotesi del padre

«Il mio sangue si è gelato quando ho capito cosa aveva pianificato per mio figlio», ha detto Younger al conduttore televisivo Carlson.

Tonight at midnight, SB 107 goes into effect & California officially becomes a state of refuge for trans kids & their families.



As red states pursue 100s of laws criminalizing LGBTQ people — with incitement to violence all too common — CA stands strong as a beacon of hope. — Senator Scott Wiener (@Scott_Wiener) December 31, 2022

Secondo Younger, la sua ex ha iniziato a «rendere una femmina» James quando aveva solo due anni e ha cercato di iscriverlo in una clinica di genere a Dallas all'età di cinque anni. «I registri del pediatra mostrano che intendeva castrarlo chimicamente all'età di otto o nove anni, la sua età attuale», ha affermato Younger che poi aggiunge: «E poi si trasferisce magicamente in California? Non credo che sia una coincidenza». Younger ha anche affermato che il personale dell'ex scuola di suo figlio in California era in combutta con la sua ex moglie e ha aiutato segretamente la transizione del ragazzo. «Portava mio figlio a scuola vestito da ragazza e gli davano un vestito femminile e gli facevano usare il bagno delle ragazze», ha detto a Carlson.

Le cause in tribunale

Perchè allora Younger non chiede l'affidamento? Nel 2019, un giudice di Dallas ha stabilito che James Younger e suo fratello gemello, Jude, rimarranno sotto la custodia congiunta di entrambi i genitori, ma nell'agosto 2021 un altro giudice ha concesso a Georgulas la piena custodia dei bambini.



La reazione

L'aspra saga della custodia ha attirato l'attenzione di diversi leader conservatori, tra cui il procuratore generale del Texas Bill Paxton e il senatore degli Stati Uniti Ted Cruz, che hanno entrambi sostenuto Younger.

«Un bambino di quell'età non ha la maturità per prendere decisioni profonde come questa», ha twittato Cruz nel 2019. «Lo stato del Texas dovrebbe proteggere il diritto di scelta di questo bambino - come persona informata e matura - e non essere usato come una pedina in un'agenda politica di sinistra».

Cos'è la castrazione chimica

La castrazione chimica si riferisce all'uso di sostanze chimiche o droghe per fermare la produzione di ormoni sessuali. A differenza della castrazione chirurgica, la castrazione chimica non rimuove gli organi e non è una forma di sterilizzazione. È anche reversibile.