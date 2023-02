F-22 Raptor, il caccia Usa di quinta generazione che ha abbattuto il pallone spia cinese

«Il pallone, che era usato dalla Cina nel tentativo di spiare siti strategici nel territorio degli Stati Uniti, è stato abbattuto sulle acque territoriali americane». È quanto ha dichiarato il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, riferendo che «questo pomeriggio, su ordine del presidente Biden, caccia dell'U.S. Northern Command hanno con successo abbattuto un pallone lanciato e appartenente alla Cina sulle acque a largo delle coste della South Carolina nello spazio aereo Usa». Ma cosa sono gli F22 Raptor?

Pallone-spia cinese sugli Usa, cosa significa? Schermaglia strategica, il pallone non è controllabile

F-22 Raptor, il caccia Usa

Si tratta di caccia di quinta generazione in grado di assicurare la supremazia nei cieli all'aviazione americana. I russi, con i loro Mig-29, Mig-35 e Su-27 non sono d'accordo su questo primato, ma a ogni modo il Raptor fila invisibile ai radar a 2.419 kmh (due Mach, la velocità del suono) fino a 20mila metri di quota nonostante la stazza (a vuoto) di 20.000 chilogrammi. E anche negli Stati Uniti non mancano critiche sull'effettivo successo di questo aereo, con i top gun originali, quelli della Marina che difendono il veterano F18.

Originariamente destinato a entrare in servizio come F/A-22, quando i primi esemplari sono stati consegnati all'USAF il 15 dicembre 2005, sono stati ridenominati F-22A. L'aeronautica militare degli Stati Uniti considera l'F-22A un elemento critico della sua forza d'attacco, e afferma che le sue prestazioni non sono comparabili con nessun velivolo attualmente operativo o in fase di progettazione. Il primo test in volo avvenne il 7 settembre 1997, mentre i primi esemplari prodotti in serie furono consegnati alla base aerea di Nellis, Nevada, il 4 gennaio 2003. La prima unità operativa è stata consegnata al 27th Fighter Squadron.