Il pallone spia cinese riporta i calendari indietro fino alla Guerra Fredda. Eppure non è lì che si sono visti per la prima volta questi maxi mezzi di spionaggio (grossi circa quanto tre scuolabus): per il primo utilizzo si deve tornare al 1860, durante la guerra civile americana. Tornando all'attualità, il sospetto pallone spia è stato visto sorvolare il cielo degli Stati Uniti da circa un paio di giorni, hanno spiegato funzionari statunitensi. Biden lo avrebbe già abbattuto volentieri, tanto che i jet da combattimento erano stati preallertati, ma i leader militari hanno consigliato di non farlo per evitare una dispersione di detriti che avrebbero creato non pochi pericoli per la sicurezza. Un consiglio che Joe Biden alla fine ha deciso di accettare. Il Pentagono ha spiegato che «il pallone sta attualmente viaggiando a un'altitudine ben al di sopra del traffico aereo commerciale e non rappresenta una minaccia militare o fisica per le persone a terra». Tra gli analisti americani c'è chi ha ricordato che i tempi con cui il pallone spia cinese si è mostrato sopra i cieli statunitensi non è casuale: nei prossimi giorni è previsto un viaggio a Pechino del segretario di stato americano Antony Blinken, nel momento in cui i rapporti tra Usa e Cina sono ai minimi storici.

Pallone spia cinese intercettato sopra gli Usa. «Ha sorvolato una base con missili nucleari»

Cos'è il pallone spia

Un pallone spia è un mezzo di equipaggiamento di spionaggio. Contiene al suo interno telecamere che sono sospese ad un pallone galleggiante trasportato dalle correnti del vento. L'attrezzatura attaccata ai palloni può includere radar ed essere alimentata a energia solare. I palloni in genere operano tra 24.000 e 37.000 metri, ben al di sopra di dove vola il traffico aereo commerciale. Gli aerei di linea infatti non volano quasi mai oltre i 12.000 metri.

A video filmed in Montana appears to show what could be a suspected Chinese spy balloon that has been flying over the United States for a couple of days, U.S. officials said https://t.co/eCbRMU6QZL pic.twitter.com/v8X7k5g8eP — Reuters (@Reuters) February 3, 2023

Perché si usano (e la differenza con i satelliti)

«Negli ultimi decenni, i satelliti erano il metodo classico di spionaggio», ha spiegato al Guardian John Blaxland, professore di studi sulla sicurezza internazionale e sull'intelligence presso l'Australian National University e autore del libro Revealing Secrets. Ora però anche i satelliti non sono più così sicuri e soprattutto sono molto meno economici: negli ultimi anni sono aumentate a dismisura le armi per intercettare e colpire satelliti "nemici", come laser o armi cinetiche. Da qui la rinascita dell'interesse per i vecchi palloni aerostatici: non offrono lo stesso livello di sorveglianza costante dei satelliti, ma sono più facili da recuperare e soprattutto più economici da lanciare. Basti pensare che per inviare un satellite nello spazio è necessario un lanciatore spaziale che costa centinaia di milioni di dollari. I palloni spia - secondo un rapporto del 2009 dell'Air Command and Staff College dell'aeronautica statunitense - possono anche scansionare più territorio da un'altitudine inferiore e trascorrere più tempo su una determinata area perché si muovono più lentamente dei satelliti.

Quando sono stati utilizzati per la prima volta?

I palloni spia furono usati per la prima volta nel 1860, durante la guerra civile americana, quando gli uomini dell'Unione in mongolfiera, con il binocolo pronto, cercavano di raccogliere informazioni sull'attività confederata più lontana. E poi inviavano segnali tramite codice morse o un «pezzo di carta legato a una pietra», ha spiegato Blaxland. Gli Stati Uniti hanno rilanciato l'idea negli ultimi anni, ma hanno usato i palloni solo sul territorio statunitense. «Per entrare nello spazio aereo di qualcun altro, dovresti chiedere il permesso - dice Blaxland - O in caso contrario, se lo fai senza, devi aspettarti che non sarai ben accolto». Lo stesso Pentagono ha affermato nella sua breve dichiarazione di venerdì che «questo tipo di attività con le mongolfiera sono stati osservati diverse volte in precedenza negli ultimi anni». Craig Singleton, un esperto di Cina della Foundation for Defense of Democracies, ha detto alla Reuters che questi palloni spia erano stati ampiamente utilizzati dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda ed erano un metodo di raccolta di informazioni a basso costo.