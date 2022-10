Pagato per non fare nulla, così Shoji ha guadagnato 280mila dollari in 4 anni: ecco cosa (non) fa

Pagato per non fare, letteralmente, nulla. Una "professione" che può essere anche remunerativa. Ne sa qualcosa Shoji Morimoto, giovane di Tokyo, che nella sua città si è inventato un servizio di noleggio molto insolito e che gli frutta molto, senza costargli niente in termini di fatica.

COSA (NON) FA SHOJI

Shoji si è costruito infatti una "carriera" affittando se stesso a clienti che semplicemente non vogliono stare da soli. Accompagna chi lo "affitta" ma non è tenuto a impegnarsi in conversazioni o fare nient'altro che essere presente a qualsiasi evento o attività per cui è stato assunto.

LA "CARRIERA"

Il ragazzo - non proprio giovanissimo, parlatro - è di Tokyo. «Ti metto a disposizione una persona (io) che non fa niente», dice il 38enne nella sua bio su Twitter. «Non so fare altro che mangiare, bere e rispondere a domande, se molto semplici». E al suo account Twitter, che conta circa 250mila follower, fioccano "prenotazioni". In una recente intervista rilasciata a Reuters, Morimoto ha raccontato di aver ottenuto circa 4,000 incarichi negli ultimi quattro anni, guadagnando qualcosa come 280.000 dollari.

LA SUA VITA "PRECEDENTE"

Prima di diventare un "nullafacente in affitto", Morimoto lavorava in un’azienda editoriale. Spesso - ha raccontato - lo rimproveravano per il fatto di non «far nulla». E lì è scattata l'idea. Sfruttare questa sua naturale inclinazione per farci soldi. Sembra che uno su quattro di chi lo cerca sia cliente abituale. Qualcuno lo ha assunto per quasi 300 volte. Di solito, Morimoto ha un paio di clienti al giorno – ma prima della pandemia aveva anche fino a quattro prenotazioni quotidiane.

LE PRESTAZIONI

Alcuni lo ingaggiano solo per far loro compagnia, ma ci sono state anche richieste pre giocare all’altalena, mentre un altro sconosciuto gli ha chiesto di salutarlo dai binari, quando il suo treno partiva. Ma c'è la filosofia di Morimoto è intransigente: chi lo voleva ingaggiare per spostare un frigorifero, o altri che gli hanno chiesto di andare in Cambogia, o anche chi gli ha fatto richieste di tipo sessuale si sono visti rispondere picche. Nullafacente in affitto si professa, nullafacente in affitto deve essere.