Da ormai due mesi il padre ha rapito la figlia di 7 anni perché non vuole farla vaccinare contro il Covid. Giorni terribili per Mariecar Jackson, che abita a Regina (Saskatchewan) in Canada, che dal 21 novembre non ha notizie della piccola Sarah e del marito Michael Jackson, divenuto sempre più fra i no vax canadesi. La coppia è separata e l'11 novembre scorso l'uomo ha avuto la possibilità di tenere con sé la figlia per un finesettimana. Poi però il lunedì non l'ha più riportata all'ex moglie e da allora non vi sono tracce dei due: la madre ha raccontato di avere parlato al telefono con Sarah il 21 novembre, poi più nulla. E anche le maestre delle bimba sono molto preoccupate perché da allora non hanno più visto l'alunna.

Bimba di 7 anni al talk show no vax: «Dio non vuole che mi vaccini»

Al "Regina Leader-Post" la donna ha raccontato della sua disperazione in queste settimane senza notizie della figlia. L'uomo è ufficialmente ricercato perché nel frattempo il giudice del tribunale per i minori ha emesso un'ingiunzione per la restituzione della bambina alla madre che ora è l'unica legittima tutrice. La donna ha spiegato che il marito non intende vaccinare la figlia: una posizione che era stata espressa più volte durante le liti con la moglie. Mariecar Jackson non si aspettava però che l'ex marito arrivasse a rapire Sarah per impedire di essere vaccinata.

La madre ha anche sottolineato le difficoltà iniziali a farsi ascoltare dalla polizia locale dopo avere denunciato la scomparsa della figlia: era caduto nel vuoto un suo invito a diffondere un appello pubblico per rendere noto il rapimento della bambina.

La situazione si è aggravata il 7 gennaio quando il padre è apparso nel talk show Live, con Laura-Lynn, noto per propalare teorie complottiste e no vax. Comprensibile il dolore della madre quando ha visto l'ex marito non solo ribadire la sua contrarietà a vaccinare la figlia. Ma il peggio doveva ancora arrivare.

L'uomo e la conduttrice del programma sono arrivati al punto di dare alla bambina la possibilità di commentare la situazione. E Sarah ha detto di essere "contraria al vaccino perché modifica il Dna e non credo che Dio non voglia che mi vaccini e mi ammali".