Ostaggi liberati, cosa è successo? Gli israeliani travestiti da sfollati, il ruolo delle donne, la strage dei civili, l'ira araba. Gantz verso le dimissioni

Israele esulta per il ritorno a casa dei quattro ostaggi liberati durante un'operazione delle forze speciali nel campo di Nuseirat a Gaza. Tuttavia, l'azione militare ha suscitato una forte condanna internazionale a causa del significativo numero di vittime civili palestinesi. Il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, ha riferito che almeno 274 persone sono state uccise e 698 ferite durante l'operazione, definendola un "massacro". Il ministro Benny Gantz, intanto, rilascerà una dichiarazione ai media questa sera alle 20 ora di Israele, le 19 in Italia, con la quale dovrebbe annunciare le sue dimissioni dal governo.

La dichiarazione di Gantz è stata rinviata di un giorno dopo il salvataggio di quattro ostaggi dalla prigionia di Hamas. Lo scrivono i media israeliani. Ieri sera il primo ministro Benyamin Netanyahu aveva chiesto a Gantz di rimanere nel governo di unità nazionale.

Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27), and Shlomi Ziv (40) were rescued in a special operation by the IDF, ISA and Israel Police from 2 separate locations in the heart of Nuseirat after being kidnapped by Hamas from the Nova music festival.



— Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2024