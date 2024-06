Liberati a Gaza 4 ostaggi dalle forze speciali israeliane: sono Noa Argamani, Shlomi Ziv, Almog Meir Jan e Andrey Kozlov. Le famiglie: un miracolo

Forze speciali dell'Idf hanno recuperato 4 ostaggi israeliani vivi a Gaza: si tratta di Noa Argamani, Shlomi Ziv, Almog Meir Jan e Andrey Kozlov. Lo ha riferito la tv Kan. Lo Shin Bet e l'Idf hanno confermato il recupero dei 4 ostaggi vivi nel centro della Striscia di Gaza.

Noa Argamani liberata, chi è la studentessa israeliana rapita durante il rave in Israele: il video della cattura, le grida d'aiuto e il destino incerto

Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27), and Shlomi Ziv (40) were rescued in a special operation by the IDF, ISA and Israel Police from 2 separate locations in the heart of Nuseirat after being kidnapped by Hamas from the Nova music festival.



